Droga via posta con Deep web, inflitti 3 anni e 8 mesi

AOSTA – Il Gup del tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari ha condannato a tre anni e otto mesi di reclusione e 10.000 euro di multa Devid Mex, 20 anni, nato a Mosca (Russia) e residente in Valle, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2015: Mex era stato coinvolto nell'inchiesta 'Il postino', dei carabinieri del Nucleo operativo di Chatillon e Saint-Vincent, riguardante un giro di droga acquistata nel web sommerso (il 'Deep web') e ricevuta via posta per poi essere smerciata ad altri giovani residenti in media Valle. Si trattava in particolare di marijuana, hashish, Lsd ed eroina, pagate perlopiù in Bitcoin. Il processo si è svolto con il rito abbreviato: il Pm Eugenia Menichetti aveva chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione e 20 mila euro di multa. Mex era difeso dall'avvocato Filippo Vaccino. Nell'ambito dello stesso processo un altro giovane è stato assolto mentre un altro ha chiesto la messa alla prova.