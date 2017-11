Corruzione e turbativa d'asta. Zuccolotto, ho chiesto il voto a Cuomo

AOSTA – «Io dal 1997 abito attaccato» al «signor Cuomo Gerardo», con cui «ho ottimi rapporti. A me hanno insegnato, comunque, che i voti si chiedono in primis ai vicini di casa, se hai un ottimo rapporto, e io questo ho fatto». Lo ha detto in Consiglio comunale Luca Zuccolotto (Uv) dopo l'interrogazione dei consiglieri Luca Lotto e Patrizia Pradelli (M5s) relativa all'appoggio – che emerge dall'ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari Cuomo e Gabriele Accornero nell'ambito di un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta – dato dal titolare del Caseificio a Zuccolotto alle comunali del 2015.

Non sono inquisito

«Io penso – ha aggiunto Zuccolotto – che le misure cautelative andrebbero prese quando una persona risulta essere indagata, inquisita, vogliamo persona informata sui fatti, che faccia un ingresso in un altro palazzo. Ripeto io non c'entro nulla: il sottoscritto al momento non né indagato né persona informata sui fatti né inquisito».

Centoz, non prenderò alcun provvedimento

Il consigliere «Zuccolotto non è oggetto di nessun procedimento di indagine, non è stato sentito da nessuno, non è indagato, non ha ricevuto un avviso di garanzia, quindi non c'è nulla», ha detto il sindaco Fulvio Centoz rispondendo all'interrogazione del Movimento 5 Stelle, che gli chiedeva anche «quali provvedimenti cautelativi» intendesse «prendere a tutela della cittadinanza che rappresenta». Centoz ha aggiunto: «A maggior ragione io non prenderò alcun tipo di provvedimento perché in questa fase non siamo noi a fare l'inquisizione ma sono altri soggetti che stanno svolgendo le indagini e ai quali va il massimo rispetto. Quindi qui io mi augurerei che il dibattito rimanga su un livello politico, che non si sconfini in qualcos'altro e che non si arrivi a fare l'inquisizione in quest'aula».

Soddisfatto

Il consigliere Lotto si è detto «soddisfatto» della risposta, spiegando: «Prendo atto delle parole del collega Zuccolotto che ci informa che ha chiesto i voti ai vicini di casa, e quindi ha chiesto i voti al signor Gerardo Cuomo». Zuccolotto, ha sottolineato Lotto, è «stato eletto nella compagine dell'Union Valdotaine con 433 voti di preferenza», è «presidente della prima commissione che si occupa di sport e commercio» ed è "membro del Cda del traforo del Monte Bianco».

Il ruolo di Cuomo

Nell'ordinanza del gip di Aosta Davide Paladino si legge che Cuomo risulta «aver svolto un ruolo attivo nel sostenere i candidati legati ai suoi politici di riferimento, Rollandin e Perron, come reso palese dalle conversazioni intercettate nell'ambito del suddetto procedimento, da cui emerge che Cuomo, alle ultime elezioni comunali di Aosta, abbia appoggiato il candidato sponsorizzato da Perron, Luca Zuccolotto».