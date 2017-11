Pepinière Pont S. Martin compie 20 anni, si festeggia il 28 novembre

AOSTA - Compie 20 anni di attività la Pepinière d'entreprises di Pont-Saint-Martin, incubatore di aziende. Per festeggiare la ricorrenza si svolgerà un evento - dal titolo 'Le Pépinières: 20 anni di innovazione per il futuro della montagna' - martedì 28 novembre, a partire dalle 16:00, nella sede della bassa valle. «Sarà l'occasione per presentare alcuni casi di successo - si legge in una nota - ma soprattutto per rilanciare l'attività futura presentando i primi risultati dei sei mesi della nuova gestione (affidata alla dalla Rti Fondazione Giacomo Brodolini e Lattanzio Advisory) con l'insediamento delle sette nuove start-up».

Come casi 'di successo' verranno illustrati quelli di Dora spa e Podium Engineering srl. Sarà anche lanciato il bando di incubazione per permettere a nuove start-up di stabilirsi nei due incubatori (Aosta e Pont-Saint-Martin). Le conclusioni dei lavori sono affidate all'assessore regionale alle attività produttive, Jean-Pierre Guichardaz.