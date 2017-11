World ski awards 2017, ecco il vincitore come «migliore hotel di lusso»

Il Saint Hubertus di Cervinia è il miglior piccolo hotel di lusso che gli appassionati dello sci possono trovare in Italia: è quanto stabilito durante il «World ski awards 2017», gli oscar internazionali delle stazioni sciistiche, che si sono svolti nei giorni scorsi in Austria. Il resort è stato incoronato infatti come Italy's Best Ski Boutique Hotel 2017. Tra gli hotel che hanno ricevuto una nomination nella categoria, in Valle d'Aosta vi sono anche l'Hermitage di Cervinia e il Nira Montana di La Thuile. La Val Gardena è stata incoronata Italy's Best Ski resort 2017, categoria per la quale hanno ricevuto una nomination, tra le località valdostane, Courmayeur e Cervinia. Come Italy's best ski chalet 2017 (vincitore il San Lorenzo Mountain Lodge, in Alto Adige) è stato nominato anche lo Chalet Etre di Champoluc.