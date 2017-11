Parte il programma triennale di interventi a favore dei bambini autistici

AOSTA – Il Programma regionale di interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico 2018-2020 è stato approvato oggi dalla Giunta regionale. Ne sono coinvolti la Regione e l'Azienda Usl, con la partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta per la formazione e aggiornamento di insegnanti e professionisti sul tema.

E' previsto l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche per le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato. L'obiettivo è di realizzare «una rete coordinata di interventi che possa prendere in carico gli individui durante tutto il loro percorso di vita, favorendo così l'inclusione scolastica e sociale e un supporto alle famiglie – ha spiegato l'assessore regionale alla sanità, Luigi Bertschy – La verifica e la definizione delle misure vengono demandate a un tavolo tecnico di coordinamento». «Questo lavoro - ha aggiunto Bertschy - nasce da una importante collaborazione con le famiglie».