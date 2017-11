Marché Vert Noel, il mercatino di Natale apre il 24 novembre

AOSTA - Sarà inaugurato venerdì 24 novembre alle 18 il Marché Vert Noel, il mercatino di Natale allestito nell'area del Teatro romano di Aosta. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nel salone ducale del Comune. Saranno 43 gli chalet, aperti sino al 7 gennaio. Tra la novità di quest'anno spicca la «creazione di un soppalco, una balconata per permettere ai visitatori di farsi fotografare» in uno scenario suggestivo, spiega l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Alessandro Nogara. «La scelta di ospitare questa manifestazione nel luogo simbolo del nostro patrimonio culturale significa che è proprio dalla cultura che vogliamo e dobbiamo partire per rappresentare in Italia e all'estero le potenzialità della nostra Regione», sottolinea il presidente della Regione, Laurent Vierin. Oltre al Marché Vert Noel sono previste altre iniziative sul territorio regionale, come il «mercatino complementare allestito al castello Baron Gamba», ricorda l'assessore al Turismo, Aurelio Marguerettaz.