Eventi ad Aosta, ecco cosa fare il 18 e 19 novembre

AOSTA – Dagli appuntamenti con i sapori del territorio a quelli sportivi, dalla musica agli eventi dedicati alle stelle. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio il fine settimana.

Gusto

Sabato 18 novembre in occasione dell’avvio del progetto«Route des vignobles alpins», realizzato da partner valdostani, francesi e piemontesi per la valorizzazione dei territori viticoli dei due lati delle Alpi, un iniziativa nel Comune di Aymavilles coinvolto nel progetto. Presso la Cave coopérative des Onze Communes, esperti dell’Institut Agricole Régional, della Vival (l’Associazione dei viticoltori valdostani) e del Cervim (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura di montagna) coordineranno un laboratorio del gusto proponendo interessanti e gustosi abbinamenti tra prodotti tipici valdostani e vini, sia locali sia provenienti da alcune zone di viticoltura eroica aderenti al Cervim. Per informazioni: 0165 275260, 0165 275344.

Moto in piazza

Domenica 19 novembre a Verres, la terza edizione di Moto in Piazza in cui verrà ricreata una tipica giornata in un crossodromo. Vengono allestiti paddock dove ognuno espone le proprie moto suddivise a seconda del tipo di competizione a cui si partecipa. (moto d’epoca, moto cc 65 – moto cc 85 – moto cc 125 – moto cc 250 – moto cc 450 – moto 125 – 2T – moto cc 250 – 2T). Ospite anche il Motoclub Pollein (che esporrà moto da trial), il Vespa Club di Saint Vincent e la partecipazione dell’Unicef che per l’occasione prepara le sue Pigotte con i caschi da motociclette. Sono presenti anche i rappresentanti dell’enduro con le loro rispettive moto, il Vespa Club di Aosta con le loro due ruote che se riescono esporranno anche vespe cross, nonchè la delegazione valdostana della Libertas. Per informazioni: 339 1951207, starcrossmxverres@gmail.com.

Musica live

All'Espace Populare sabato 18 novembre alle 22, torna la musica dal vivo. Sul palco «I Fiori d’Ophelia». La band, di discutibile (parole loro) ispirazione new wave/post punk, si forma in Aosta alla fine del 2016, con questa formazione: Pauline Ginger B. Zilio – Voce, Cristiano Cara – Tamburi Josy Brazzale – Chitarre, Vincenzo Di Leo – Basso e chitarra baritona. L’ingresso è libero e prima si può cenare a prezzi popolari.

Tra le stelle

L’Osservatorio Astronomico a Saint-Barthélemy propone due appuntamenti: alle 15 la visita guidata diurna: nel mese di novembre i due pianeti più distanti dal Sole sono osservabili al telescopio nelle prime ore della sera: Urano, nella costellazione dei Pesci, e Nettuno, al centro della costellazione dell’Acquario. Con i telescopi della Terrazza Didattica appaiono come due piccoli dischetti, Nettuno con un caratteristico colore azzurro intenso, più sbiadito Urano. A sud possiamo ammirare il grande rettangolo della costellazione di Pegaso, nel mito greco il cavallo alato fido compagno di Perseo, anch’egli presente come costellazione. Tra questa e quella contigua della regina Cassiopea possiamo intravedere a occhio nudo e ammirare al telescopio il doppio ammasso costituito da NGC 869 e NGC 884, due gruppi di giovani stelle separati da 2.000 anni luce e distanti da noi quasi 8.000 anni luce. Tra venerdì 17 e sabato 18 novembre ci sarà il picco di attività dello sciame di meteore delle Leonidi: in quelle notti saranno probabilmente osservabili alcune stelle cadenti grazie all’assenza della Luna. Per informazioni e prenotazioni: 0165 770050, 0165 770051, info@oavda.it, www.oavda.it.

Per i più piccoli

Sabato 18 novembre alle 16.30 la Biblioteca di Aosta propone un momento di lettura per i bambini dagli 1 ai 5 anni con le loro famiglie in occasione della settimana nazionale Nati per Leggere (NpL) in collaborazione con Tata Cinzia. Per informazioni: 0165 778407, 0165 778407, biblioteca@comune.saintmarcel.ao.it.