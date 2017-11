Nasce Vélo Doire, la pista ciclo-pedonale di 22 km

AOSTA - Si chiama Vélo Doire la pista ciclopedonale che da Sarre attraversa i comuni dell'Unité Mont-Emilius. A presentare logo e campagna promozionale sono stati il presidente dell'Unité Giovanni Barocco e gli assessori alle Opere pubbliche Mauro Baccega e al turismo Aurelio Marguerettaz in una conferenza stampa. Al logo si affiancano una nuova segnaletica e un dépliant informativo che illustra il tracciato e i punti di interesse lungo il percorso di 22 chilometri. «La pista ha una valenza turistica e sociale ma è anche uno strumento per promuovere la mobilità dolce», ha sottolineato il presidente dell'Unité Barocco. L'assessore Baccega ha ricordato la delibera di giunta che «affida i lavori del quinto lotto da Fénis e Saint-Marcel per un finanziamento di 1.653 mila euro». Marguerettaz ha annunciato «un sesto e settimo lotto in fase di progettazione». L'assessore ha poi fatto appello ai privati, invitandoli «a insediare attività lungo la ciclabile perché c'è un mondo che gira attorno alla bicicletta».