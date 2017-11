21enne arrestato per rapina ed estorsione ai genitori

AOSTA – Per rapina ed estorsione nei confronti dei genitori la polizia ha arrestato F.M., tossicodipendente aostano di 21 anni. Mercoledì scorso gli agenti sono intervenuti, a seguito di segnalazione da parte dei genitori, per una aggressione subita da parte del figlio: per impossessarsi della loro auto ha in un primo momento minacciato la madre e, successivamente, il padre tentando di investirlo e dandosi successivamente alla fuga. In seguito ha chiesto del denaro per restituire la vettura e di notte restituzione dell'auto, nella notte lo stesso si è presentato a casa minacciando ancora i genitori. F.G. è stato quindi prelevato e trasferito nel carcere di Brissogne. Il Gip ha convalidato il fermo applicando la custodia cautelare in carcere. «Si tratta dell'epilogo di anni di problematiche - spiegano i poliziotti - dovute all'assunzione di sostanze stupefacente da parte del giovane che sfociavano in continue richieste di denaro ai genitori dietro minacce e percosse mai denunciate, ancora, da parte dei genitori».