Brucia un rascard a Issime, vicino al bosco: si è rischiato un vasto incendio

AOSTA - Un rascard abbandonato è bruciato la notte scorsa nel vallone di Bourinne, a Issime, a quota 1.700 metri. «Il rapido intervento di forestali e vigili del fuoco, insieme all'assenza di vento, ha evitato che le fiamme si propagassero al vicino bosco», spiega il sindaco, Christian Linty.

L'area, in località Valnera, non è raggiunta da strade e durante le ore notturne le operazioni si sono concentrate sul contenimento delle fiamme. Solo stamane, dopo due ore di intervento dell'elicottero della protezione civile, il rogo è stato estinto. Una delle ipotesi è che l'incendio sia divampato dopo che un escursionista di passaggio ha acceso un fuoco per scaldarsi, ma le cause sono ancora in via di definizione. «Sicuramente non è stato un fulmine, né un fenomeno di autocombustione», si limita a dire il primo cittadino.