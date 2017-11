Tipografia Duc di Saint-Christophe, l'Union Valdotaine: nessuna partecipazione

AOSTA – «L'Union Valdotaine non ha nessuna partecipazione nella Tipografia Duc di Saint-Christophe». Lo precisa in una nota il movimento del Leone rampante, replicando al consigliere regionale Roberto Cognetta (M5s), secondo cui, in base a una visura camera svolta, l'Uv «è proprietaria al 100% della Tipografia Duc di Saint-Christophe a far data dal 18 maggio 2016, anche se comunque già prima la proprietà era riconducibile al Movimento di Avenue des Maquisards».

Una cantonata

L'Union valdotaine precisa di avere «la partecipazione al 100% della società Arti Grafiche E. Duc Srl (cosa ben diversa e in alcun modo riconducibile alla Tipografia DUC) che è proprietaria unicamente del bene immobile in Avenue de Maquisards 29 (Siège). Tale società non svolge peraltro attività commerciale di alcun genere. Secondo il mouvement «le conclusioni di Cognetta sono certamente frutto di distrazione a meno che non si tratti di traveggole conclamate. Proprio lui che dovrebbe intendersi di società e di visure ha preso una solenne cantonata».