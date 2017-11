Arriva 'Aosta Valley Card', per promuovere sci e cultura

AOSTA - Dalla cultura allo sci: le principali opportunità di svago offerte dalla Valle d'Aosta sono ora a portata di mano grazie a una tessera. E' l'idea della 'Aosta Valley Tourist Card' che consente di evitare le code alle casse degli impianti di risalita, fruire di sconti e vantaggi economici durante la vacanza e accedere gratuitamente ai musei e alle mostre permanenti del Forte di Bard. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni degli albergatori valdostani (Adava) e dei maestri di sci.

Servizi esclusivi

La carta è «uno strumento per avere accesso a servizi esclusivi, vantaggi economici e sconti unici per acquisti, sport, attività culturali e tempo libero», spiega Filippo Gerard, presidente dell'Adava. Per gli ospiti delle strutture aderenti all'Adava la card individuale con chip costa 8 euro anziché 20, mentre la card Famiglia senza chip costa 20 euro anziché 40.