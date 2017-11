Dai Comuni sì alla funivia Aosta-Pila-Cogne

AOSTA - Le giunte comunali di Aosta, Gressan e Cogne sollecitano l'avvio del progetto di collegamento funiviario Aosta, Pila e Cogne. E' quanto è emerso in una riunione congiunta svoltasi nel municipio di Aosta, alla quale hanno anche partecipato i rappresentanti dell'Assessorato al turismo, i vertici della società Pila Spa e i professionisti che stanno studiando la progettazione dell'impianto. «E' una proposta cui guardiamo con interesse, tale da garantirne l'inserimento nel Piano di sviluppo turistico in fase di redazione», spiegano il sindaco di Aosta Fulvio Centoz e il vicesindaco Antonella Marcoz. Per il Comune di Cogne è «un'infrastruttura strategica, da anni sollecitata e fortemente voluta», evidenzia il sindaco Franco Allera. «Un futuro legame sinergico con Cogne - aggiunge Michel Martinet, primo cittadino di Gressan - darebbe inoltre a Pila la possibilità di ampliare il proprio bacino di utenza, anche nel periodo estivo, da sempre momento di maggiore difficoltà ricettiva».