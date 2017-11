Si tradisce da solo, arrestato passeur al Traforo del Monte Bianco

AOSTA – Forse non doveva essere proprio dei più furbi, visto che si è smascherato da solo effettuando quattro sorpassi proibiti all'interno del Traforo del Monte Bianco. Così, un passeur di 47 anni, è stato arrestato dalla polizia di frontiera sul versante italiano. Lhacene Salah, autore delle spericolate manovre, stava trasportando un passeggero di origine algerina, irregolare sul territorio nazionale. Per il passeggero sono state avviate le procedure di respingimento in territorio francese. Al termine del processo per direttissima in tribunale ad Aosta, il giudice ha inflitto al passeur una pena di 6 mesi di reclusione e 7 mila euro di multa. L'auto su cui trasportava il cognato, una Bmw X3, è stata confiscata.