Condannati a 18 anni i ladri di rame in Val D'Aosta

AOSTA – Condannati per un totale di 18 anni di reclusione le 6 persone di età compresa tra i 21 e i 40 anni che avevano commesso un furto di rame nel giugno 2015 ai danni di un centro di raccolta rottami a Pollein. Il giudice monocratico di Aosta, Marco Tornatore, ha inflitto le condanne nei confronti degli imputati, tutti rumeni, all'epoca dei fatti domiciliati a Torino. La banda dedita al furto di rame per i colpi aveva usato dei furgoni, anch'essi rubati. Ma i ladri furino fermati dai carabinieri e dalla polizia e dunque smascherati. A essere colto per primo in flagranza dai militari dell'Arma fu il 'palo' della banda. Poi, grazie anche alla collaborazione tra forze dell'ordine, gli altri responsabili furono identificati e rintracciati. Ora, la condanna.