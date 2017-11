Eventi ad Aosta, 6 cose da fare l'11 e il 12 novembre

AOSTA – Saranno tanti i festeggiamenti in piazza per celebrare San Martino, non mancheranno però in Valle anche appuntamenti con la cultura e con il gusto. Ecco qualche consiglio per il vostro fine settimana.

Fiera San Martino

Sabato 11 novembre, la via centrale di Pont-Saint-Martin e le due piazze ospitano il mercato di merce varia. La fiera del bestiame e dei prodotti agricoli si svolge invece nelle vicinanze del cimitero. Si tratta del più importante appuntamento annuale per i commercianti e gli allevatori della zona della bassa Valle d’Aosta, del vicino Canavese e della valle del Lys che si svolge fin dal 17mo secolo. Per informazioni: 0125 806575, info@comune.pont-saint-martin.ao.it, www.comune.pontsaintmartin.ao.it.

San Martino a La Salle

Alle 14.30 Inizio castagnata e pomeriggio di ballo liscio in compagnia di Mimmo Mirabelli e Sergio Perotti, alle 15 ringraziamento ai volontari dei forni che hanno aderito alla Festa du Pan Ner, alle 16.30 racconto della leggenda di San Martino per tutti i bambini, alle 17 accensione delle lanterne e sfilata. Tutti i bambini che desiderano partecipare alla sfilata dovranno portare la loro lanterna. Per informazioni: 0165 862562, prolocolasalle2015@gmail.com, www.prolocolasalle.it.

A Teatro

Sabato 11 novembre, al Cinèma Théatre de la Ville, Paolo e Vittorio Taviani tornano con un altro personalissimo adattamento. Questa volta tocca al romanzo di Beppe Fenoglio, «Una questione privata», presentato alla Festa del Cinema di Roma dopo la tappa a Toronto. Le note di «Over the rainbow» a fare da contrappunto, la folle corsa d'amore viziata dalla gelosia in mezzo alle scariche di mitra della guerriglia partigiana, l'amicizia tra Milton, Fulvia e Giorgio. I ricordi. La nebbia. L'amore tradito, sognato e scritto. La storia la conosciamo tutti: è quella del romanzo postumo di Beppe Fenoglio, «Una questione privata», in cui lo scrittore delle Langhe racconta «l'impazzimento d'amore» del partigiano Milton, innamorato di Fulvia, ragazza conosciuta nell'estate del '43 insieme all'amico Giorgio.

Il mercato agroalimentare

Domenica 12 novembre, ad Aosta, nell’ambito della manifestazione «Non solo Show cooking», si terrà il mercato agroalimentare. Al mercato potrete trovare prodotti di stagione e trasformati come: fontina altri formaggi a latte bovino, formaggi caprini, confetture di frutta, succhi di frutta, prodotti da forno, prodotti per la cura del corpo, aceti, salse per formaggi, piante. Tutti prodotti di origine valdostana. Proposti da aziende aderenti al circuito campagna amica Dal 2002 la Coldiretti Valdostana con l’affiliata «Tera Nouva», associazione valdostana dei produttori biologici e biodinamici, organizza un mercatino mensile gestito direttamente dagli agricoltori nel cuore della città di Aosta, proprio sotto i portici di piazza Emilio Chanoux. Il mercatino ha come simbolo «lo tsaven», che in patois, indica la cesta dove si mettevano gli ortaggi, la frutta e tutto quanto destinato all’alimentazione, oggetto presente presso qualsiasi famiglia contadina. Per informazioni: 0165 262143, valledaosta@campagnamica.it, www.campagnamica.it.

L'aperitivo

A la Société en Ville, (Viale Garibaldi, 3 Aosta), sabato 11 novembre, uno straordinario momento di gusto. Per stuzzicare le papille e la voglia di scoprire nuovi sapori, nuovi abbinamenti, nuove emozioni sensoriali. Prenotazione al 0165 611017 o al 339 5355644.

Musica

Sabato 11 novembre, trio di fisarmoniche classiche in concerto presso la Chiesa di Antagnod. Concerto del Trio in Cassotto di Cerisey, Carrel e Grange in occasione della festa patronale di San Martino. Musiche di Bach, Vivaldi e Piazzolla. Per informazioni: 0125 307113.