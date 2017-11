Gestione figli dei genitori separati, arriva una mozione di M5s

AOSTA - La Regione Valle d'Aosta si doti di «linee guida» affinché «soggetti esterni pubblici o privati delegati, svolgano i servizi di assistenza e di incontri protetti in favore di minori e delle loro famiglie». Lo chiede il consigliere regionale del M5s, Roberto Cognetta, in una mozione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato per oggi e domani. L'iniziativa è stata presentata ieri in una conferenza stampa alla quale ha partecipato il presidente dell'associazione genitori separati Ubaldo Valentini. «In Valle d'Aosta non c'è un protocollo – ha spiegato Valentini - il nostro intento non è fare la guerra ai servizi sociali, ma fare in modo che ci siano trasparenza e chiarezza».