«Sì, le scuole al centro», la battaglia continua

AOSTA - Il comitato «Sì, le scuole al centro» prosegue la battaglia contro la creazione del polo scolastico di regione Tzamberlet, ad Aosta. Anche dopo che lo stop all'iter referendario e «l'innalzamento da 9 a 15 del numero di consiglieri comunali necessario per proporre il quesito» hanno messo il «bavaglio» ai promotori. «Saremo col fiato sul collo per tutti gli appalti. Da altre parti d'Italia viene creata una comunità monitorante che tiene d'occhio gli appalti pubblici che potrebbero essere soggetti a infiltrazioni mafiose», ha spiegato in conferenza stampa Paolo Sartore (Alpe).

Una «comunità monitorante» composta da «genitori, insegnanti, studenti, commercianti» che dovrà iniziare a fare una «pressione che non potrà più essere marginalizzata da un certo tipo di politica», ha aggiunto Luca Lotto (M5s).