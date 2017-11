Favoriva l'immigrazione clandestina, arrestato passeur al traforo del Monte Bianco

AOSTA - La Polizia di Frontiera ha arrestato un ventinovenne pakistano al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato controllato sabato mentre cercava di fare ingresso in Italia guidando un'auto con a bordo due connazionali sprovvisti di documenti. Oltre al veicolo su cui i tre viaggiavano, gli agenti hanno sequestrato al ventinovenne duemila euro in contanti «perché probabile provento derivante dall'attività delittuosa del trasporto dei connazionali", fa sapere la Questura di Aosta. Alcuni giorni prima l'arrestato - che si trova ora in carcere a Brissogne - era già stato denunciato per aver tentato di varcare lo stesso confine con documenti falsi.