Casa, da novembre nuove modalità per i mutui agevolati

AOSTA - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato le nuove disposizioni per la concessione dei mutui agevolati a favore della prima abitazione e per gli interventi di recupero edilizio privato. Ad illustrare il provvedimento è stato l'assessore regionale alle opere pubbliche, Mauro Baccega, precisando che «per il primo anno la somma a disposizione ammonta a 51 milioni di euro».

«Con l'approvazione di oggi - ha aggiunto - si conclude l'iter di modifica per i mutui iniziato ad agosto e che ci ha visto fin dall'inizio favorevoli. Era però necessario apportare alcuni significativi miglioramenti al provvedimento per renderlo più equo e aumentarne gli effetti per il rilancio delle attività edilizie della nostra regione».

LE NOVITÀ - Per il mutuo prima casa è stato abbassato il tasso di interesse per chi ha un Isee a 20.000 euro (da 0,80% a 0,70%) ed è stato inserito un tasso dello 0,50% per le famiglie con figli minori. Inoltre è stato reintrodotto un tetto massimo di reddito per l'accesso ai mutui prima casa (Isee di 80.000 euro). «Per quanto riguarda i nuovi mutui per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - ha proseguito Baccega - è stato introdotto un meccanismo di premialità per coloro che utilizzeranno solo imprese aventi sede operativa in Valle d'Aosta. In tale caso il mutuo, per un importo massimo di 300 mila euro, potrà coprire il 100% della spesa ammessa anziché fermarsi all'80%, come previsto nei casi in cui non si utilizzino imprese valdostane». Il provvedimento entrerà in vigore dal primo novembre.