Sanità, prevenzione e tecnologia contro la «catastrofe di Barnet»

SAINT VINCENT - Per scongiurare la cosiddetta «catastrofe di Barnet», cioè il collasso nei Paesi sviluppati entro il 2022 dell'assistenza sanitaria e sociale assorbita dalle spese mediche per malattie croniche e per gli anziani, è necessario, fra l'altro, una mirata attività di prevenzione fin dall'infanzia e nelle strutture scolastiche, una corretta alimentazione, una costante attività fisica e l'impiego di avanzate tecnologie mediche. E' quanto è emerso nella sesta edizione delle «Giornate cardiologiche del Centro Cuore Milano Malpensa» organizzato dalla fondazione Iseni.

Il congresso, che ha riunito oltre 200 medici e che èiniziato ieri e si concluderà domani a Saint Vincent (Aosta), èstato centrato sul tema «Sanità 3.0: come evitare la catastrofedi Barnet».